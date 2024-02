- Dobrze mnie znacie i wiecie, że nie lubię stać w miejscu… cały czas staram się rozwijać. Poczułam, że teraz jest ten moment chce się sprawdzić. Czuję, że to jest ten czas, żeby poszukać nowych możliwości, zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć swoje doświadczenie. Nie jestem zadowolona z bycia w miejscu, gdzie nic się nie zmienia i nie rozwijam się. Chcę wyjść ze swojej strefy komfortu, bo tylko w ten sposób będę mogła osiągnąć nowe cele i spełniać swoje marzenia. Chcę przełamać swoje ograniczenia i przekroczyć wszelkie bariery, które stoją mi na drodze. Wiem, że będzie to trudne, ale jestem gotowa na to wyzwanie. Chcę się rozwijać, uczyć się nowych rzeczy i być lepszą wersją siebie. Dlatego podjęłam taką decyzje i mam nadzieję, że będzie to dla mnie inspirujące i satysfakcjonujące doświadczenie - tłumaczyła Patrycja Wieja na Instagramie.