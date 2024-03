Oto pewne numery w Lotto! Te liczby statystycznie padają najczęściej

Lotto - co to za gra?

Lotto to znana loteria, prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Duży Lotek. Aby zdobyć główną wygraną, konieczne jest poprawne wytypowanie 6 spośród 49 liczb. Zakłady można składać w punktach sprzedaży na terenie całego kraju, a także od grudnia 2018 roku online i za pomocą aplikacji mobilnych. Cena jednego zakładu to 3 złote. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00, transmitowane zarówno w TVP3, jak i online.