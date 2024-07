Oto pogromczyni Igi Świątek na kortach Wimbledonu. Tak Julia Putincewa wygląda na śmiałych zdjęciach! [11.07.2024]

Kim jest Julia Putincewa?

Julia Putincewa urodziła się 7 stycznia 1995 roku w Moskwie, co czyni ją obecnie 29-letnią zawodniczką. Rosyjska narodowość nie stanowiła dla niej przeszkody, by reprezentować barwy Kazachstanu na międzynarodowej arenie tenisowej. Jej przygoda z tenisem zaczęła się już w dzieciństwie, a pierwsze sukcesy na arenie międzynarodowej zanotowała w 2010 roku, kiedy to dotarła do finału juniorskiego US Open. Talent Putincewej został dostrzeżony dwa lata później również na Australian Open, gdzie świetnie spisała się w grze podwójnej dziewcząt.