Oto propozycje wyjątkowych wycieczek godzinę drogi od Kołobrzegu. Sprawdź, co warto zobaczyć!

Na miejscu znajduje się mini zoo, można także spróbować strzelania z łuku, jazdy na byku rodeo, a także przejażdżki konnej. Park do 31 sierpnia czynny jest codziennie od godz. 10 do 18. Można zakupić bilety indywidualne i grupowe. Miejsce znajduje się nieco ponad 5 km od Kołobrzegu. Dojazd samochodem zajmie ok. 9 minut, rowerem 18. Można też zrobić sobie dłuższy spacer z Kołobrzegu i dotrzeć do parku w nieco ponad godzinę.

GuentherDillingen / Pixabay / zdjęcie ilustracyjne