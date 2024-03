Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [18.03.2024]

Sabrina Salerno urodziła się 15 marca 1968 roku w Genui we Włoszech. Już będąc nastolatką zachwycała swoją urodą. W wieku 15 lat została pierwszą Miss Wybrzeża, a następnie dziesiątą Miss Ligurii. Jako 18-latka zadebiutowała jako prezenterka telewizyjna, a rok później wydała swój pierwszy singiel "Sexy Girl". Podbiła nim listy przebojów w Niemczech i we Włoszech. Sabrina do dziś zachwyca swoją urodą. Dzień przed swoimi 55. urodzinami na Instagramie zamieściła swoje zdjęcie, na którym pokazuje się w samej bieliźnie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sabrina. Zdjęcia >>>>

Kurnikowski/ AKPA