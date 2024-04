Oto Samantha Fox - tak dziś wygląda symbol seksu lat 80. XX wieku. Właśnie kończy 58 lat. Zobaczcie zdjęcia [14.04.2024]

Samantha Fox była symbolem seksu lat 80. XX wieku.

Kariera muzyczna Samanthy Fox

W 1986 roku nagrała przebój "Touch Me (I Want Your Body)", które trafił na czołowe pozycje list przebojów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Sukces przyniósł jej kolejnych singiel "Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)". Świetnie sprzedała się też jej debiutancka płyta "Tuch Me". Druga płyta (1987 rok) przyniosła kolejne hity: "Nothing's Gonna Stop Me Now" i "True Devotion".

Oto płyty Samanthy Fox: