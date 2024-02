Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [22.02.2024]

Sandra i jej droga do sławy

Sandra urodziła się 18 maja 1962 roku w Saarbrücken, Niemcy, co oznacza, że powoli wkracza już w swój 62. rok życia. Jej talent muzyczny dał się poznać już we wczesnym dzieciństwie. W wieku 11 lat wzięła udział w konkursie młodych talentów, choć początkowo nie odnosiła sukcesów. Dopiero połączenie sił z zespołem Arabesque w wieku 16 lat przyniosło pierwsze laury, szczególnie na rynku japońskim.

Druga połowa lat 80. należała do Sandry

Jednak to lata 80. były prawdziwym przełomem w karierze Sandry. Jej singiel "Maria Magdalena" stał się międzynarodowym hitem, zdobywając pierwsze miejsce na listach przebojów w Niemczech i 20 innych krajach. Kolejne utwory, takie jak "In the Heat of the Night", również zdobyły uznanie zarówno w Europie, jak i poza nią, przyczyniając się do ugruntowania pozycji Sandry jako jednej z czołowych artystek tamtych czasów.