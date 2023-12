Oto Sara i Artur z "Rolnik szuka żony 10" na intymnych zdjęciach. "Jesteśmy coraz bliżej siebie". Zobaczcie! [7.12.2023]

Artur ma propozycję do Sary z "Rolnik szuka żony"

- Cieszę się, że napisałam list do Artura. Nie spodziewałam się, że to tak wyjdzie, ale jednak w głębi serca miałam nadzieję - wyznała Sara w programie "Rolnik szuka żony".

Artur ma 28 lat . Mieszka na Mazowszu. Prowadzi tu gospodarstwo o powierzchni ponad 100 hektarów. Zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony" , bo chciał za jego pośrednictwem znaleźć kobietę, z którą mógłby założyć rodzinę. Wcześniej był w dwóch poważnych związkach . Rozpadły się, ponieważ zbyt dużo czasu i energii poświęcał pracy. Teraz chce się zmienić.

Artur otrzymał sporo listów od kobiet . Do udziału w programie zaprosił 9 pań. Następnie z tego grona wybrał trzy, z którymi mógł się lepiej poznać mieszkając pod jednym dachem w jego gospodarstwie pod Warszawą. Ostatecznie wybrał Sarę .

- Można powiedzieć, że jesteśmy parą i wszystko idzie do przodu. Sara przyjeżdża do mnie. Spędzamy czas razem. Sara pomaga mi w weekendy w pracy - zdradził w programie "Rolnik szuka żony" Artur.

Artur chciałby, aby Sara do końca roku przeprowadziła się do niego na gospodarstwo. Sara droczy się z nim. Przypomina, iż w zerowym odcinku obiecywał więcej czasu poświęcać swojej drugiej połówce. We wcześniejszych związkach zawsze na pierwszym miejscu był praca. Jak będzie teraz? Artur obiecał jej, że będzie starał się zawsze znaleźć dla niej czas.