Oto Stanisław z "Sanatorium miłości 6". Rozwiódł się po 30 latach małżeństwa [3.04.2024]

Stanisław z Kenmare w Irlandii przybył do "Sanatorium miłości 6" z nadzieją na nowe doznania i, być może, znalezienie miłości. Jego historia jest zaskakująca i pełna determinacji do zmiany. Poznajcie bliższej Stanisława z szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia!

Gdzie mieszka i jak wygląda codzienność Stanisława z "Sanatorium miłości 6"?

Od 2005 roku Stanisław nazywa Irlandię swoim domem. Co zaczęło się jako krótki pobyt, stało się trwałą przystanią. Jednak na emeryturze postanowił dokonać kolejnego zwrotu w życiu i powrócić do Polski, do miejsca, które kiedyś nazwał domem.

Kariera i pasje Stanisława z "Sanatorium miłości"

Stanisław to człowiek wszechstronny. Od elektroniki, przez prace w przemyśle mięsnym, aż po prace w różnych branżach w Irlandii. Jego zawód jako sanitariusza medycznego rzuca nowe światło na jego osobowość i determinację.

Stanisław: podobieństwo do Stinga i historia miłosnych przygód

Znany z wyglądu przypominającego Stinga, Stanisław zawsze przyciągał uwagę kobiet. Ale jego historia miłosna to więcej niż tylko wygląd. Dwukrotnie zakochał się, opowiadając o trudach i radościach życia miłosnego, które przynosiły mu dwie ważne kobiety.

- Wielu ludzi mi mówi, że jestem całkiem podobny do Stinga. Zawsze za mną się kobiety ubiegały. Mam priorytety. Chciałbym, żeby kobieta była przede wszystkim szczupła. Oczekuję jakiejś tam perfekcji - stwierdził w programie "Sanatorium miłości" Stanisław.

Motywacja i cele: Dlaczego Stanisław zgłosił się do "Sanatorium miłości"?

Udział w "Sanatorium miłości" to marzenie, które Stanisław kultywował od lat. Widział w nim szansę na nowe przygody, możliwość poznania ciekawych ludzi i, być może, odnalezienia miłości. Jego obecność w programie to nie tylko osobista podróż, ale - jak twierdzi - także szansa na wprowadzenie świeżego powiewu do tego kultowego programu.

Zobaczcie zdjęcia Stanisława z jego pobytu w "Sanatorium miłości":

Stanisław z Kenmare to postać, która przybywa do "Sanatorium miłości" z bogatym życiorysem i nadzieją na nowe możliwości. Jego historia, praca i pasje czynią go nie tylko interesującym uczestnikiem programu, ale także inspiracją dla innych marzycieli.