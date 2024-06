Oto świadczenie, które przysługuje stulatkom. Jak je otrzymać?

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca stulatkom świadczenie honorowe. Jest to świadczenie przyznawane przez prezesa ZUS. Jubilat nabywa uprawnienia do wspomnianego świadczenia w momencie ukończenia 100 lat życia. Świadczenie nie jest jednorazowe, ale wypłacane jest co miesiąc. Świadczenie to wynosi 100 procent obowiązującej w dniu ukończenia setnych urodzin kwoty bazowej. Od 1 marca 2024 r. kwota bazowa to 6246,13 zł.