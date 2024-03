Oto syn Andrzeja Gołoty - tak wygląda Andrzej Junior. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2024]

Rodzina Gołotów: życie prywatne Andrzeja Gołoty

Andrzej Gołota i jego żona Mariola Babicz poznali się podczas gali bokserskiej w Stanach Zjednoczonych. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ślub odbył się w 1990 roku, a para ma dwójkę dzieci: Alexandrę oraz Andrzeja Juniora.

Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak…

Andrzej Gołota Junior: młodość i pasje

Andrzej Gołota Junior przyszedł na świat w 1997 roku i niedawno skończył 26 lat. Choć początkowo próbował swoich sił jako bokser, szybko zorientował się, że jego pasje i zainteresowania kierują go w inne rejony.

Odziedziczył po ojcu znakomite warunki fizyczne, będąc wysokim i muskularnym mężczyzną. Oprócz boksu, uprawiał również tenis, jednak z czasem sport ten przestał go interesować na takim poziomie, by traktować go zawodowo. Dzisiaj sport nadal pozostaje ważną częścią jego życia, jednak bardziej jako forma aktywnego spędzania czasu. Często angażuje się w gry z przyjaciółmi w koszykówkę.