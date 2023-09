Kurhany we wsi Łęki Małe w Wielkopolsce pochodzą z późnego okresu kultury unietyckiej (1700-1500 lat p.n.e.). Jeszcze w 1881 roku znajdowało się tutaj 11 kurhanów, według badań wcześniej było ich 14. W czasie budowy linii kolejowej Kościan - Grodzisk w latach 1901-1906 zniszczono 7 z istniejących kurhanów. Kurhany mają wysokość od 2,5 do prawie 5 metrów i obwód od 60 do 120 metrów.