Oto Weronika, córka Tomasza Adamka - na śmiałych zdjęciach. Mamy je! Zobaczcie [11.07.2024 r.]

Tomasz Adamek, były mistrz bokserski, od lat mieszka w USA, gdzie wraz z żoną Dorotą wychowuje dwie córki - Roksanę i Weronikę. Ich rodzina niedawno powiększyła się o kolejne pokolenie, ponieważ Adamek i jego żona zostali dziadkami. Życie rodzinne zawsze było dla Adamka niezwykle ważne, co wielokrotnie podkreślał w mediach.

- Rodzina to podstawa wszystkiego, co człowiek w życiu ma, na czym buduje. Bez tego nie ma człowieka - mówił Tomasz Adamek w rozmowie z AS Info, podkreślając swoje przywiązanie do najbliższych. Jego życie poza ringiem to przede wszystkim czas spędzany z rodziną.