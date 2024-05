Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [30.05.2024]

Po śmierci Krzysztofa Kowalewskiego w 2021 roku, światło reflektorów skierowane zostało także na Wiktora. Jego wspomnienia ojca na platformach społecznościowych ukazały zupełnie nowy wymiar relacji rodzinnych.

- W południe warszawskiego czasu odszedł we śnie mój tata Krzysztof Kowalewski. Kocham go i wiem, że on kochał mnie. Życie nie dało mu wskoczyć w rolę ojca, ale z czasem dorósł do tej roli i całkiem dobrze ją zagrał. Zawsze kończył rozmowę telefoniczną żartem, zaraz po tym jak powiedziałem - ok zadzwonię za kilka dni - mogłem liczyć na słowa "hej słyszałeś to". Tak kończyliśmy każdą rozmowę, za nim opowiadał mi dowcip. A ci, którzy go znają, wiedzą, że był całkiem dobry w ich opowiadaniu. Będę za nim bardzo tęsknić - napisał na Facebooku Wiktor Kowalewski, syn wielkiego polskiego aktora.