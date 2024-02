Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [1.02.2024]

Jednym z kluczowych elementów sukcesu Żanety Gortat-Stanisławskiej jest jej pozytywne podejście do życia oraz nieustanne dążenie do rozwoju osobistego.

- Jeśli się wierzy w siebie, to z reguły jakoś się wszystko układa. Wiele razy zaufałam swojej intuicji, choć wydawało się to czasem nierozsądne. Nigdy się niczego nie bałam, szłam va banque. Myślę pozytywnie. Nie jestem mściwa, uważam, że wszystko do nas wraca, czasem podwójnie. Można mi wszystko zabrać, a ja mogę jutro zacząć życie od nowa - tłumaczyła w mediach społecznościowych Żaneta Gortat-Stanisławska.