Oto żona Karola Bieleckiego. Jest przepiękna! Mamy zdjęcia [2.05.2024]

Narodziny talentu Karola Bieleckiego: wczesne lata

"Praca od podstaw potrzebna jest polskiej piłce ręcznej. Ogólnopolska telewizja, armia ludzi, którzy mają pasję, w tym wuefiści, trenerzy, którzy przyciągną młodzież. Jeśli to się uda, to z dużej…

Kariera sportowa Karola Bieleckiego

Przenosząc się do niemieckiego klubu SC Magdeburg, Bielecki zaczął zdobywać międzynarodowe uznanie, kontynuując swoją drogę do światowego poziomu. Z Rhein-Neckar Löwen do PGE VIVE Kielce, każdy krok w jego karierze był krokiem naprzód, kierując go w stronę szczytu.