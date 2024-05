Oto Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [2.05.2024]

Emilia Dankwa, czyli Zosia z "Rodzinka.pl", ma już 18 lat

Emilia Dankwa urodziła się 16 grudnia 2005 roku w Warszawie. Niedawno obchodziła swoje 18. urodziny. Znana jest głównie dzięki roli Zosi w w serialu "Rodzinka.pl" . Miała zaledwie 6 lat, gdy pierwszy raz pojawiła się na planie. Grała w nim nieprzerwanie do samego końca, a więc do 2020 roku.

Emilia Dankwa obchodziła 18. urodziny z rodziną i przyjaciółmi

Emilia Dankwa swoje 18. urodziny świętowała razem z przyjaciółmi i rodziną.

- To był niesamowity dzień! Wręcz idealny. Jestem tak przeszczęśliwa! Moja Mama często życzy "rzeczywistości lepszej od marzeń" i tak właśnie mogę opisać ten dzień, szczególnie czas spędzony w Palermo Boutique Events. Do moich wszystkich Gości - dziękuję Wam za spełnienie moich marzeń, naprawdę Was kocham, jesteście Niesamowitymi Ludźmi. Dzięki Wam ten wieczór był idealny! Uświadomiłam sobie jak Cudowni Ludzie mnie otaczają! - zdradziła na Instagramie Emilia Dankwa.