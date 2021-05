Otwarcie kin w Poznaniu od piątku, 21 maja. Jak przygotowali się poznańscy kiniarze na najbliższe seanse? Sprawdź, co będzie można obejrzeć

- Dla nas najważniejsze jest, żeby zadbać o bezpieczeństwo publiczności. Do znudzenia podkreślamy wszystkim, żeby dbać o reżim sanitarny i prosić widzów o zakładanie maseczek podczas seansu. Poza tym tylko w ten sposób możemy być pewni, że nie zostaniemy ponownie zamknięci. Z tego, co wiem, w żadnym kinie studyjnym w Polsce do tej pory nie doszło do zakażenia. Mam nadzieję, że to się nie zmieni też w najbliższych miesiącach