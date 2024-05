Otwarcie zielonego patio, nowi specjaliści i biała sobota w POSUM w Poznaniu

Nowy specjalista w POSUM Poznań

- Jesteśmy z tego faktu bardzo dumni, ponieważ jest to specjalność bardzo potrzebna i bardzo rzadka. To daje takie poczucie, że w POSUM mogą się uczyć osoby w każdym wieku - dodaje Zaradny.

Ośrodek otrzymał wsparcie w kwocie150 tys. złotych na zakup sprzętu do ośrodka fizjoterapii i rehabilitacji ogólnoustrojowej, 50 tys. ośrodek mógł przeznaczyć na wdrożenie pierwszego etapu systemu kolejkowego, 300 tys. zł na zakup sprzętu do poradni specjalistycznych - w tym do poradni urologicznej dla dzieci.