Pacjent wyskoczył z okna szpitala psychiatrycznego HCP. Mężczyzna był agresywny. Udało się go obezwładnić

O zdarzeniu poinformował portal epoznan.pl. Sytuacja miała miejsce w szpitalu HCP przy ulicy 28 Czerwca 1956. W środę ok. godz. 17.00 z pierwszego piętra oddziału psychiatrycznego wyskoczył pacjent, który spadł na zaparkowany samochód.

Mężczyzna był bardzo agresywny w stosunku do medyków, jak i do przypadkowych świadków Pacjenta próbowali powstrzymać ratownicy medyczni ze stojącej pod oddziałem karetki. Doszło do bijatyki.

Prezes zarządu spółki zarządzającej szpitalem HCP, Lesław Lenartowicz, potwierdził, że taka sytuacja miała miejsce. Pacjent był bardzo pobudzony. Udało się go jednak obezwładnić i ponownie trafił na oddział, gdzie jest poddawany leczeniu.

