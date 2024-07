Zmierzch handlu na targowiskach w Poznaniu

Pani Wiesia od 42 lat dzień w dzień stawia się na rynku Jeżyckim . Sprzedaje m.in. kwiaty, handlując tak samo jak robiła to jej mama. Rodzinny biznes na poznańskim rynku kręcił się od 1958 roku , jednak powoli umiera.

- Nie ma porównania pomiędzy dzisiejszą sytuacją, a tym jak wyglądało to kiedyś. Kobiety przychodziły od rana, a dziś nie ma ludzi

- Jak starcza na chleb i na rachunki to jestem szczęśliwa . Dorabiam na emeryturę - dodaje.

Inna sprzedawczyni, pani Czesława handluje... skarpetkami. Robi to od 25 lat, jednak za rok planuje zamknąć wieloletni interes.

"Nie ma nadziei" - mówią sprzedawcy

Sprzedawczyni skarpetek nie widzi nadziei na to, by kontynuować swój biznes. Miesięcznie płaci 700 złotych za miejsce przy straganie, do czego dopłaca 15 złotych codziennie.