Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na świątecznym jarmarku na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile!

Jarmark to jednak nie tylko stoiska z produktami i wesołe miasteczko, ale także bogaty program kulturalny, który warto śledzić na bieżąco. Oprócz koncertów, warsztatów, spektakli przygotowano także dni tematyczne. Rodzinne środy to czas kiedy poznaniacy będą mogli skorzystać z promocji, a także warsztatów, koncertów i spektakli stworzonych właśnie dla nich. Studenckie czwartki natomiast to okazja do uczestnictwa w Christmas Silent Disco. Na studentów będzie czekać 200 darmowych słuchawek.