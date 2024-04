Patryk Jędrkowiak został nowym burmistrzem Ostrzeszowa. W drugiej rundzie wyborów samorządowych 2024 pokonał Mariusza Witka

Wybory samorządowe 2024. Wyniki wyborów na burmistrza Ostrzeszowa

Wyniki wyborów do rady miasta Ostrzeszów

Wybory do rady miejskiej wygrali Bezpartyjni dla Ziemi Ostrzeszowskiej, którzy zdobyli 3633 głosy (38,16 proc.) i 9 mandatów. Koalicja Obywatelska uzyskała drugi wynik - 2275 głosów (23,9 proc.), co przyniosło jej 6 mandatów. Trzecia Droga zebrała 1686 głosów (17,71 proc.), co dało jej 3 mandaty. Komitet Wspólnie Możemy Wszystko otrzymał 1070 głosów (11,24 proc.) i jeden mandat, a Prawo i Sprawiedliwość 856 głosów (8,99 proc.) i 2 mandaty.