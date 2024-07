Paznokcie 2024: 10 najmodniejszych stylizacji na lipiec. Te wakacyjne stylizacje to totalny sztos!

Neonowe kolory to hit tegorocznego lata. Soczyste, jaskrawe barwy takie jak róż, pomarańcz czy zielony idealnie komponują się z letnią opalenizną. Neonowe paznokcie doskonale pasują do letnich stylizacji i są widoczne z daleka, co czyni je idealnym wyborem na plażę czy imprezę na świeżym powietrzu. Efektowne i pełne energii – to stylizacja dla odważnych kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu.

mrs.Sija Stylizacje Paznokci Sylwia Surdel