Paznokcie 2024 - Glazed Donut Nails, te paznokcie to totalny HIT! Sprawdź! [23.06.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

W świecie manicure pojawił się nowy, zachwycający trend, który zyskał ogromną popularność dzięki Hailey Bieber. Mowa o glazed donut nails – paznokciach o mlecznym, opalizującym wykończeniu, które wyglądają niczym pączki polane lukrem. Dowiedz się, czym dokładnie jest ten styl i jak go wykonać samodzielnie w domu. FACEBOOK/ mrs.Sija Stylizacje Paznokci Sylwia Surdel Zobacz galerię (13 zdjęć)

Paznokcie 2024 - sprawdź, jakie są trendy. Glazed Donut Nails – co to jest? Glazed donut nails, znane również jako opalizujące paznokcie, to najnowszy trend w świecie manicure, który podbił serca wielu osób, w tym także Hailey Bieber. Ten delikatny, subtelnie połyskujący manicure, doskonale pasuje do każdej stylizacji i sprawdzi się na każdą okazję. Dowiedz się, jak samodzielnie wykonać ten stylowy manicure w domu i odkryj sekret jego popularności.