Paznokcie 2024: lip oil nails

Manicure z efektem lipgloss nails to transparentny, nudny wygląd z delikatnymi drobinkami brokatu, przypominający błyszczyk do ust.

Warto podkreślić, że ten trend dotyczy przede wszystkim wykończenia, a nie konkretnego koloru lakieru. Dlatego też nie ma ograniczeń co do wyboru odcienia. Może to być pudrowy róż, mleczna biel, delikatny beż, a nawet neonowy zielony czy subtelny fiolet. Trend zainspirowany olejkiem do ust świetnie współgra zarówno z intensywnymi kolorami, jak i stonowanymi barwami.

Paznokcie 2024: lip oil nails - jak stworzyć ten manicure?

Wybierz ulubiony lakier, a następnie użyj produktu zapewniającego połyskujące wykończenie, na przykład kilka warstw lakieru top coat. Dzięki temu uzyskasz pożądany efekt.

Manicure z efektem lip oil nails to propozycja zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje. To minimalistyczny look, który idealnie komponuje się z letnią sukienką czy jasnymi jeansami. To trend, który zyskuje coraz większą popularność, więc warto go poznać.