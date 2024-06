Paznokcie u stóp. Najmodniejsze trendy i inspiracje - pedicure 2024 [23.06.2024] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Manicure jest istotnym elementem naszego wizerunku, który w zaledwie kilka chwil może diametralnie zmienić sposób, w jaki jesteśmy postrzegani, odświeżając nasz wygląd. PIXABAY Zobacz galerię (12 zdjęć)

Paznokcie u stóp 2024: najmodniejsze trendy i inspiracje w damskim pedicure. Jak pomalować paznokcie u stóp? Czerwiec to miesiąc, który otwiera sezon letni, a wraz z nim czas na noszenie odkrytych butów i eksponowanie pięknych, zadbanych stóp. W 2024 roku, modny pedicure to coś więcej niż tylko dobrze pomalowane paznokcie – to wyraz stylu, elegancji i osobowości. Jakie są najgorętsze trendy w stylizacji paznokci u stóp na czerwiec 2024? Oto kilka inspiracji oraz powodów, dla których warto malować paznokcie u stóp.