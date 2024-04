Pełna lista kandydatów do rady powiatu poznańskiego. Sprawdź, kto startuje w wyborach samorządowych 2024! [Zobacz zdjęcia]

Najważniejsze zadania radnych powiatu

Do zadań radnego powiatu poznańskiego należy przyjmowanie postulatów zgłaszanych przez mieszkańców oraz przekazywanie ich odpowiednim organom do rozpatrzenia. Musi on uczestniczyć w pracach organów powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został zaangażowany.

Radny ma obowiązek kierować się dobrem ludzi zamieszkujący powiat, a dokładniej wspólnoty samorządowej powiatu. Natomiast kandydatem na radnego może być każdy obywatel polski, zamieszkujący na stałe teren powiatu, który osiągnął pełnoletność.

Rada powiatu poznańskiego składa się z 29 radnych. Wybiera ona organ wykonawczy, którym jest zarząd powiatu w Poznaniu składający się z 4 członków, na czele którego stoi starosta poznański.

Obecnym przewodniczący rady powiatu w Poznaniu jest Piotr Burdajewicz, natomiast wiceprzewodniczącymi Jerzy Świerkowski oraz Mirosław Wieloch.

Kadencja rady powiatu w myśl znowelizowanych przepisów trwa 5 lat od dnia wyborów.