PENSJA minimalna 2020 NETTO (na rękę) i BRUTTO. Sprawdź, ile zarobisz, pracując za najniższą krajową lub najmniejszą stawkę na godzinę

Płaca minimalna - najważniejsze informacje o tym, czym jest i kto ją otrzymuje?

Nie wiesz, ile wynosi wysokość pensji minimalnej? Warto znać tę wysokość. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zarabiają najmniej, czyli wykonują najgorzej opłacone zawody, za co otrzymują najniższą krajową pensję. Płaca minimalna to określona najniższa wysokość wynagrodzenia za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177). O tym, ile ma wynosić minimalna płaca w danym roku, czyli najniższe wynagrodzenie, jakie może być w Polsce wypłacane pracownikowi, decyduje Rada Ministrów.