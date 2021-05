PGE grozi odłączeniem prądu? Uważaj na wiadomości SMS o niezapłaconym rachunku za prąd. To oszustwo

Nowe oszustwo na niezapłacony mandat karny. Uwaga na fałszywe SMSy. Oszuści próbują wyłudzić dostęp do kont bankowych

SMS o niezapłaconym mandacie karnym to nowy sposób oszustów na wyłudzenie danych do kont bankowych. W treści wiadomości adresat otrzymuje informacje o rzekomych zaległościach za mandat karny, wraz z groźbą skierowania sprawy do sądu oraz linkiem do strony przypominającą płatności online. Pod żadnym pozorem nie należy klikać we wspomniany link. Oszuści mogą pozbawić nas pieniędzy z konta. Przed oszustwem ostrzega Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.