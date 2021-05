Pięciu Wielkopolan zmarło dotąd po szczepionkach przeciw COVID-19. W ciągu tygodnia odnotowano też 24 nowe przypadki NOP-ów

Od 27 kwietnia do 3 maja w Wielkopolsce odnotowano 24 przypadki tzw. NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wśród nich odnotowany został także jeden zgon. Dotyczył on mężczyzny z powiatu pilskiego. Przypomnijmy, że to już piąty zgon po szczepionce w Wielkopolsce. Z pozostałych NOP-ów, które miały miejsce w ostatnim tygodniu, 19 nie było poważnych i dotyczyło jedynie "zaczerwienienia i bólu w miejscu wkłucia". Zobacz w galerii, jakie objawy wystąpiły w pozostałych pięciu przypadkach NOP-ów w Wielkopolsce.Przejdź dalej -->Zobacz także:Krotoszyn: 30-latek został uduszony podczas policyjnej interwencji?

Pixabay