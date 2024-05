Piękna akacja w centrum Poznania do wycinki? Rośnie przy budowie nowego hotelu. Mieszkańcy alarmują: Zbyt wiele drzew nagle "zachorowało"

Piękna akacja w centrum Poznania do wycinki? Rośnie przy budowie nowego hotelu

- Teren został ogrodzony, wycięto wysoką ścianę żywopłotu oddzielającą teren inwestycji od parkingu – informuje Tomasz Dworek z Rady Osiedla Stare Miasto. - Mieszkańcy z niepokojem spoglądają na okazałą akację, która jak każdej wiosny pięknie kwitnie i rozsiewa charakterystyczny dla tego gatunku zapach. Drzewo od dziesięcioleci rośnie w pasie drogowym, na terenie miejskim, będąc świadkiem historii tego miejsca. Kiedyś na całej długości ulicy rósł szpaler drzew, dziś kończą się one wraz z kamienicami i na końcu tego odcinka ulicy mamy ten jeden, najokazalszy egzemplarz.

Drzewo prezentuje się pięknie "na żywo", ale jeśli spojrzymy na wizualizację przyszłego hotelu, efektownego siedmiokondygnacyjnego budynku, to na niej... akacji już nie ma !

- Mieszkańcy obawiają się celowego zniszczenia drzewa i będą się przyglądali działaniom dewelopera, mamy też nadzieje, że Zarząd Dróg Miejskich podejmie właściwe kroki, zanim będzie za późno - mówi Lidia Koralewska, wiceprzewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto. - Nie chcemy nikogo oskarżać, ale jesteśmy zaniepokojeni: zbyt wiele drzew nagle "zachorowało" i uschło w atrakcyjnych rynkowo miejscach. Nawet tu na Zielonej mieliśmy szpaler lip na prywatnej działce - i zostały wycięte. Teraz mamy do czynienia z działką miejską, więc chcemy, by miasto obudziło się i podjęło działania.

Zarząd Osiedla Stare Miasto w grudniu korespondował z Zarządem Dróg Miejskich, prosząc o udokumentowanie stanu zdrowia akacji i objęcie jej ochroną, by nie ucierpiała w czasie przyszłej budowy. Teraz wysłał kolejne pismo z prośbą o decyzje w sprawie ochrony drzewa.

"Trwa uzgadnianie warunków przycinki konarów"

- Inwestor zwrócił się do ZDM z wnioskiem o wydanie zgody na przycinkę redukującą część korony wspomnianego drzewa, która koliduje z planowaną zabudową i jest nadwieszona nad nieruchomością inwestora - mówi Agata Kaniewska, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. - Trwa uzgadnianie warunków przycinki konarów (nie więcej niż 30 procent korony). Zabiegi te będą musiały być wykonane przez profesjonalną firmę arborystyczną, przy udziale inspektora nadzoru terenów zieleni, zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody i zarządzenia prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 maja 2022 r.

Firma budująca hotel będzie też zobowiązana przez ZDM do zabezpieczenia drzewa - wygrodzenia go tak, by w czasie prac budowlanych nie uległy uszkodzeniu korzenie ani korona.