Piękna pogoda, kwitnące kwiaty i leniwe dni. Tak Poznań wypoczywa, gdy zaświeci słońce! Zobacz zdjęcia

Do wakacji został jeszcze prawie miesiąc. Jednak, nie ma co oszukiwać, wiele osób już od pierwszych gorących dni myślami krąży wokół swojego urlopu. Wyjazd w góry, nad morze lub jezioro, albo długie spacery po miejskich parkach. Opcji jest wiele, więc nic dziwnego, że poznaniacy już się przygotowują do "trybu wakacyjnego".