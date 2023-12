Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Wybierz i wyślij!

Zebraliśmy dla Was najlepsze życzenia bożonarodzeniowe, śmieszne obrazki i wierszyki. Ślijcie życzenia świąteczne do swoich znajomych i bliskich:

Tradycyjnie, jak co roku, sypią się życzenia wokół. Większość życzy świąt obfitych i prezentów znakomitych, a ja Ci życzę: uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha. Wesołych Świąt!

By Ci wszystko pasowało,

by kłopotów było mało.

By się wiodło znakomicie,

by wesołe było życie.

Sto całusów na dodatek,

by smaczniejszy był opłatek.

***

Wesołego jajka!

Oj, to nie ta bajka!

Przepraszam, pomyłka miała być choinka!

Więc,

życzę karpia smacznego,

Mikołaja bogatego,

szczęścia i radości,

prawdziwej miłości

i uśmiechu od ucha do ucha.

***

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, dużo

uśmiechu na twarzy, miłości, radości,

szczęścia oraz wrażliwości.

***

Zielone gałązki, a na każdej świeczka,

W stroiku z bibułek stoi choineczka

Gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami,

Wesołą kolędę dla niej zaśpiewamy.