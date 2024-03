Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024: Śmieszne i poważne, wierszyki, obrazki i SMS. Koniecznie wyślij życzenia dla kobiet 8 marca!

Dzień Kobiet 2024: Śmieszne i poważne, wierszyki, obrazki i SMS

Byśmy zawsze były górą I jeździły dobrą furą Byśmy miały kasy w bród Przekroczyły sławy próg By faceci przy nas mdleli Nosić nas na rękach chcieli By nam dali coś w prezencie, gdy dzień 8 marca będzie!

Abyś była uśmiechnięta

w dniu tak ważnego święta.

Abyś mimo biegu lat,

zawsze kochała cały świat.

Abyś duchem młoda była

i z problemów nic sobie nie robiła.

***

Dla Ciebie wszystek słońca blask,

Dla Ciebie niebo pełne gwiazd,

Dla Ciebie wszystkie moje sny,

Dla mnie, kochana, tylko Ty!

***

Zero mycia, zero prania,

zero szycia, gotowania.

Dziś Dzień Kobiet, drogie panie,

tysiąc kwiatów na śniadanie.

A od jutra do roboty,

resztę dnia świętują chłopy