Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto wierszyki, SMS-y i obrazki. Wyślij je najbliższym i znajomym!

Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023

Wierszyki na Boże Narodzenie 2023

Lawiny szczęścia, potopu miłości, lampek migania, kolęd śpiewania. Prezentów co nie miara, wiele kolędników oraz Sylwester do rana z lampką szampana! Wesołych Świąt

Śmieszne życzenia na Boże Narodzenie

Życzenia świąteczne - wybierz i wyślij!

Białych myśli lekkich jak puch

niech anioł przywieje z nieba,

otworzy skrzydłem nadziei

i niech kolędę zaśpiewa.

Bo dzisiaj jest piękny dzień,

wszystko się rodzi na nowo,

więc w blasku tajemnych świąt

żyj zdrowo i kolorowo.

***

Każdy już czym prędzej bieży,

by dołączyć do pasterzy.

I ja spieszę z życzeniami,

bo nie mogę być tam z Wami.

Zdrowia, szczęścia, pomyślności

i niech dobro wśród Was gości.

I niech Boga wielka moc

na Was spłynie w świętą noc.