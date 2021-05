Pielęgniarki i położne strajkowały zamiast świętować. "To, co nas najbardziej boli, to brak kadry"

12 maja przypadał Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, jednak przedstawiciele tej grupy zawodowej na ten dzień zaplanowali ogólnokrajowy strajk. Czy to oznacza, że pielęgniarki i położne nie mają obecnie powodów do świętowania?

Niestety. To, co się dzieje obecnie w polityce i to, co robi nam Ministerstwo Zdrowia likwidując Departament Pielęgniarek i Położnych, jak również planując likwidację Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, które nadzorowało i koordynowało nasze szkolenia podyplomowe, czy szykując reformę płac od 1 lipca, która nas nie zadowala, to sprawy, które skutkują tym, że zamiast świętować musimy się uciec do ostrzegawczego strajku.

Czy faktycznie w zawodzie pielęgniarki i położnej dzieje się tak źle, że strajk wydaje się państwu najlepszym rozwiązaniem?

To jest strajk ostrzegawczy. On nie ma formy odejścia od łóżek pacjentów. Chcemy zwrócić bardziej uwagę społeczeństwa, bo Ministerstwo Zdrowia przez cały czas jest przez nas „bombardowane” informacjami o tym, że jest źle i co powinni zrobić. Ale niestety za obecnego ministra ten dialog jest bardzo trudny. Oczekujemy, że Polacy- obecni, ale i potencjalni pacjenci wesprą nasze starania o lepsze funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia, w tym dostępności do profesjonalnych pielęgniarek i położnych.