Pierwszy bieg po pandemii w Wielkopolsce! O koronę księżnej Dąbrówki rywalizowało ponad 300 biegaczy

To pierwsza impreza biegowa po pandemii w Wielkopolsce rozgrywana w starej formule, choć organizatorzy nie wrócili jeszcze do elementu wspólnego startu. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy fale, a nieco wcześniej niż biegacze na trasę wyruszyli zawodnicy nordic walking.

– To najniższa frekwencja w historii biegu, bo mieliśmy już na starcie nawet ponad 700 uczestników. Cieszymy się jednak, że impreza doszła do skutku, bo jeszcze 1o dni przed rywalizacją nie byliśmy pewni, że leśne dukty zapełnią się biegaczami – tłumaczył dyrektor zawodów i jednocześnie dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dopiewie, Marcin Napierała. Według niego powrót biegaczy do zmagań będzie następował etapami i wszyscy organizatorzy biegów muszą się liczyć ze słabszą frekwencją niż przed pandemią.