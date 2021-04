Pierwszy odcinek nowej trasy tramwajowej ma być gotowy latem. Poznaniacy przez pętlę na Wilczaku dojadą do Włodarskiej

Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu przypomina, że wykonawca nie ma obowiązku wcześniejszego oddania tego odcinka. – Taką złożył deklarację – wyjaśnia Gosiewski. – Patrząc na tempo prac, wiele wskazuje na to, że obietnicy dotrzyma.

Przystanek Wilczak to obecnie funkcjonujący przystanek na zmodernizowanej pętli Wilczak. Jadąc w kierunku Naramowic po obu stronach skrzyżowania Naramowickiej i Serbskiej zostanie zlokalizowany przystanek Serbska, a dalej przy skrzyżowaniu Włodarskiej, Ziarnistej i Naramowickiej – przystanek Włodarska (na odcinku Naramowickiej między Serbską a Lechicką). – Docelowo na Naramowice będą kursować dwie linie tramwajowe – zapowiada Wiśniewski. – Na przystanek Włodarska pasażerów dowozić będzie jedna.

Który tramwaj będzie jeździł na Włodarską? Dyrektor Gosiewski zaznacza, że na tym etapie nie można tego przesądzić, ponieważ trzeba to zgrać z całą siatką połączeń w mieście, a te ulegają ciągłym zmianom w związku z trwającymi pracami torowymi. Przypomnijmy, że inwestycje są prowadzone nie tylko na Naramowicach, ale także w centrum Poznania (Św. Marcin, Al. Marcinkowskiego), na rondzie Rataje i Wildzie.

Z Włodarskiej na most Teatralny

– Jedno jest pewne, że z Włodarskiej dojedziemy tramwajem na most Teatralny – mówi Gosiewski. I dodaje, że problem ze wskazaniem linii, która będzie kursowała do Włodarskiej wynika też z dostępności taboru dwukierunkowego. – Trasa od Wilczaka do Błażeja będzie dwutorowa, zakończona tak zwaną ślepą końcówką.

W związku z tym również na uruchomionym wcześniej odcinku Wilczak – Włodarska tramwaje nie będą jeździć wahadłowo. – W rejonie przystanku Włodarska zostanie zamontowana zwrotnica, która umożliwi zmianę torów. Dlatego potrzebny jest tramwaj dwukierunkowy – tłumaczy Gosiewski.

