Pijana kobieta wjechała w blok mieszkalny w Kościanie. Wcześniej hucznie świętowała swoje urodziny BKIJ

KPP Kościan

Do niecodziennej sytuacji doszło w ubiegłym tygodniu w Kościanie. 55-letnia kobieta, cofając swoim samochodem, uderzyła pojazdem w blok mieszkalny. Jak się później okazało, kierująca miała w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Grozi jej za to do dwóch lat więzienia, a także wysoka grzywna.