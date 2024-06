Piłkarskie Orły: Mateusz Wzięch najlepszym strzelcem maja. Tuż za nim były zawodnik Lecha Poznań

Czym są "Piłkarskie Orły"?

Mateusz Wzięch liderem rankingu

Unia Swarzędz nie dała szans Victorii Września. Zespół prowadzony przez Tomasza Bekasa pokonał gospodarzy 5:1. Do przerwy unici prowadzili 2:1, chociaż gra była wyrównana. Po przerwie obraz gry uległ…

Na drugim miejscu znalazł się zawodnik KKS Kalisz, Hubert Sobol . Były lechita popisał się czterema trafieniami. W całym sezonie strzelił 21 goli i zajął drugie miejsce w klasyfikacji najlepszego strzelca drugiej ligi. Niestety, jego drużynie nie udało się awansować do Fortuna 1. ligi. "Duma Kalisza" przegrała w finale baraży ze Stalą Stalowa Wola (1:2). Warto zaznaczyć, że to właśnie Sobol otworzył wynik spotkania. Swój bilans mógł jeszcze poprawić, jednak w 45. minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Przez czerwoną kartkę Wiktora Smolińskiego gra gospodarzy się posypała i podopieczni trenera Marcina Woźniaka następny sezon spędzą na trzecim poziomie rozgrykowym.

Podium zamknął Wiktor Kacprzak, napastnik Noteci Czarnków. 27-letni snajper wpisał się w tym sezonie na listę strzelców aż 32 razy! Ponadto, do tej pory wystąpił we wszystkich 33. spotkaniach i zanotował komplet minut. Taki wynik będzie czymś szczególnym, jeśli w ostatnim meczu z Zawiszą Bydgoszcz również zagra pełne 90. minut. Usługami doświadczonego napastnika są zainteresowane kluby z 2. ligi, jednak, jak udało nam się ustalić, Kacprzak spędzi następny sezon w Noteci Czarnków. Beniaminek trzeciej ligi może zaliczyć bieżący sezon do udanych, ponieważ na kolejkę przed końcem Noteć zajmuje 6. miejsce w tabeli z dorobkiem 50 punktów.