Piłkarz Lecha Poznań z pierwszą asystą w narodowej reprezentacji Szwecji. Jesper Karlstroem zrobił to z łatwością [wideo]

Szwecja od falstartu rozpoczęła tegoroczne eliminacje do mistrzostw Europy w Niemczech. Ekipa prowadzona przez selekcjonera Janne Anderssona w pierwszym spotkaniu, które odbyło się w piątek (24 marca), przegrała aż 0:3 z kadrą Belgii. Trzy dni później zmazała plamę, po rozbiciu reprezentacji Azerbejdżanu. Szwedzi zwyciężyli aż 5:0, a asystą popisał się piłkarz Lecha Poznań, Jesper Karlstroem. "Szef" zrobił to przy trafieniu na 3:0, kiedy to bramkę zdobył Viktor Gyoekeres, który na co dzień występuje w Coventry City. Warto dodać, że pomocnik Kolejorza przebywał na boisku przez zaledwie 8 minut, gdy w 71. minucie gry zmienił Emila Forsberga.

