Piłkarze Lecha Poznań nie gryzą się w język. Tego im brakowało u van den Broma

Piłkarze Lecha Poznań nie gryzą się w język

Kiedy w rundzie jesiennej krytykowaliśmy posunięcia Johna van den Broma, jednym z zarzutów do pracy Holendra było to, że Lech jest taktycznie łatwy do przeczytania, do bólu przewidywalny i słabo zorganizowany w obronie. Czas na poprawienie tych mankamentów podczas treningów był marnotrawiony, a na dodatek van den Brom marnował potencjał klubu i piłkarzy.