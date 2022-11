Piotr Reiss, była gwiazda Lecha Poznań zadbał o siebie. Przeszedł oryginalny zabieg

Piotr Reiss stał się ambasadorem firmy Meditravel. To partner klinik medycyny estetycznej i plastycznej w Turcji. Właśnie w nad Bosforem były napastnik Kolejorza przeszedł oryginalny zabieg - przeszczepił sobie włosy.

Piotr Reiss zdradził nam, że zdecydował się na ten zabieg z powodu problemów skórnych.

- Dosyć szybko straciłem włosy. Mam przez to kłopoty, gdy świeci słońce. Muszę chodzić w czapce, by ochronić skórę. Niestety nie da się grać w piłkę w czapce, a nadal lubię futbol i często spotykam się z kolegami na towarzyskie gierki. Próbowałem różnych kremów, ale nie da się grać, gdy się pocisz i wszystko spływa do oczu. Nie ukrywam, że ucieszyłem się na propozycję wystąpienia w filmie reklamowym dla tej firmy