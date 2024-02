Plac zabaw dla dzieci w parku Wodziczki w Poznaniu po raz kolejny pod wodą. "Tak to wygląda po każdej burzy". [Zobacz zdjęcia]

Plac zabaw w parku Wodziczki w Poznaniu po raz kolejny pod wodą

- Dramat, tutaj dzieci miały się bawić, a tak to wygląda po każdej burzy

Nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy plac zabaw w parku Wodzicki w Poznaniu zalewa woda. Dzieje się tak praktycznie zawsze przy intensywniejszych opadach deszczu.

Konstrukcja placu sprawia, że często pokrywa go tafla wody, co wyłącza go z użytkowania przez najmłodszych poznaniaków.