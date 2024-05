Płytówka na Starym Rynku w Poznaniu. Mieszkańcy świętują zakończenie remontu imprezą. Zobacz zdjęcia

- Od ponad 10 lat label THE VERY POLISH CUT-OUTS, niestrudzenie i z sukcesem prowadzony przez Zambona, wydobywa i promuje muzyczne perły wygrzebane z przepastnych archiwów polskiej muzyki rozrywkowej. Robi to w większości poprzez nadawanie im nowego kontekstu, stosując studyjne manipulacje w postaci tzw. editów i remixów. W ten sposób dostosowuje je również do potrzeb współczesnych didżejskich setów oraz wymagań nowoczesnego słuchacza - napisali opisując piątkowe wydarzenie.