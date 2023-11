Ten pierwszy to miejski program dotacyjny wspierający likwidację ogrzewania opartego na węglu czy drewnie i zastąpieniu go innym ekologicznym sposobem ogrzewania, gdzie wysokość dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowanych.

Z kolei właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych mają szanse na dotacje do wymiany kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej.

– Wsparcie z programu „Ciepłe Mieszkanie” – z budżetem 1,75 mld zł – wyniesie do 41 tys. zł dla osób fizycznych i do 375 tys. zł dla wspólnot mieszkaniowych. Na więcej mogą liczyć mieszkańcy najbardziej zanieczyszczonych gmin – czytamy na stronach rządowych.

Uchwała i terminy

Programy z dofinansowaniem mają oczywiście zachęcić poznaniaków do wymiany źródeł ciepła na te spełniające normy. Przymusić do tego ma ich z kolei uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku nr XXXIX/942/17.

W myśl przepisów, do końca 2023 roku należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli stare pozaklasowe piece centralnego ogrzewania na węgiel lub drewno nie spełniające wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012; do końca 2025 roku należy wymienić tzw. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń czyli piece kaflowe typu „koza” oraz kominki na takie, które spełniają wymogi Ekoprojektu lub wyposażyć je w odpowiednie urządzenie ograniczające emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami Ekoprojektu; do końca 2027 roku należy wymienić kotły i piece na węgiel lub drewno spełniające podstawowe wymagania emisyjne – klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012; kotły klasy 5, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 maja 2018 r., będą mogły być stosowane do końca ich żywotności.

Dotacje na sensownym poziomie

– Z pewnością warto skorzystać z każdej kwoty dofinansowania. Proszę jednak pamiętać, że to w jakim procencie pokryje ona rzeczywiste koszty, zależy od bardzo wielu czynników. Jeśli chcielibyśmy podłączyć się do sieci ciepłowniczej, to oczywiście znaczenie ma, czy ta sieć doprowadzona jest do naszego budynku, czy też nie. W przypadku instalacji gazowej podobnie. Jeśli bezpośrednio do budynku nie jest takowa doprowadzona, to ma znaczenia, czy wykonawca będzie miał wykonać 3 czy 33 metry

– mówi Tomasz Dworaczyk z CalorSerwis spod poznańskiej Murowanej Gośliny.

I tak, widełki cenowe na rynku są szerokie, a same dopłaty wydają się atrakcyjne. 12 000 zł otrzymamy w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany na ogrzewanie elektryczne. Jeśli sieć ciepłownicza dochodzi do budynku, 2/3 kosztów przedsięwzięcia pokryje nam dotacja. Równie spory procent pokryje w przypadku przejścia na ogrzewanie elektryczne, pod warunkiem oczywiście, że będziemy korzystać z możliwie najtańszych na rynku rozwiązań, a wielkość paneli grzewczych zoptymalizowana zostaną pod kątem metrażu. 15 000 również wystarczy na zmianę na ogrzewanie gazowe, jeśli oczywiście instalację mamy na miejscu. Najtańszy piec gazowy spełniający kryteria programu to koszt, wraz z montażem, ok. 6 000 złotych.