Pociąg najechał na kamień, który na tory położył nastolatek. Odłamek wybił szybę i wpadł do wagonu Justyna Piasecka

Kamień rozprysł się na kilka odłamków. Jeden z nich w wyniku rykoszetu wybił szybę w pociągu i wpadł do wagonu. KPP Gostyń

Do niecodziennego zdarzenia doszło no trasie kolejowej Pępowo - Krobia. Pociąg osobowy najechał na kamień, który na tory położył 16-letni mieszkaniec powiatu gostyńskiego. Odłamek wybił szybę i wpadł do wagonu. Chłopak przyznał się do winy. Odpowie przed sądem.