Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Ceny są bardzo atrakcyjne. Oto najnowsze oferty i zdjęcia!

Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Ceny są bardzo atrakcyjne

Wybraliśmy dla Was najciekawsze oferty z najbliższych licytacji Poczty Polskiej. Sprawdźcie, jakie nieruchomości można aktualnie kupić.

Poczta sprzedaje domy, mieszkania i działki. Oto oferty z kwietnia i maja 2024 roku:

Regulamin Aukcji podczas postępowań na sprzedaż nieruchomości Poczty Polskiej S.A.

1. Aukcję prowadzi Licytator. 2. Komisja odmawia dopuszczenia Oferenta do uczestnictwa w Aukcji, jeżeli Oferent nie spełnił warunków określonych w Ogłoszeniu lub Regulaminie. 3. Bezpośrednio przed rozpoczęciem Aukcji, Komisja sprawdza tożsamość i obecność Oferentów na sali. 4. Przebieg Aukcji jest następujący:

5. Z chwilą przybicia, strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba, że co innego wynika z warunków Aukcji.

6. Nabywca, który w terminie wskazanym w § 7 ust. 3 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz, na zasadach określonych wyżej, złożone Wadium.