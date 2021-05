Poczucie bezpieczeństwa wśród rowerzystów jadących po ścieżkach rowerowych w Poznaniu. Na niektórych odcinkach brakuje już miejsca

Zdarzenia z udziałem rowerzystów w Poznaniu

Do końca roku 2020 w Poznaniu doszło do 327 zgłoszonych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Z czego dwie osoby zmarły, 45 były ciężko ranne, a 105 odniosły lekkie obrażenia. Najwięcej wypadków z udziałem rowerzystów wydarzyło się w okresie letnim, od czerwca do września zeszłego roku. Najczęściej incydenty zdarzały się w godzinach od 14:00 do 17:00 i nie były spowodowane złą pogodą na zewnątrz. Od początku sezonu rowerowego tj. 1 marca 2021 roku do dzisiaj zgłoszono już 56 zdarzeń (z czego 15 wypadków, a 41 kolizji), 17 osób było rannych. W poprzednim roku w tym okresie zdarzeń łącznie było mniej, tylko 32 zgłoszenia. Wydaje się, że najgorsza sytuacja może ponownie wydarzyć się w okresie letnim, ponieważ już teraz w czasie słonecznej pogody, tłumy jeżdżą w okolice Warty i Rusałki.